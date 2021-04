Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

L’ Atalanta ha pareggiato il penultimo scontro diretto di questa stagione di A, in una gara che gli uomini di Gasperini si sono complicati da soli, dopo aver sprecato un buon numero di palle gol. Nella parte finale della gara i nerazzurri sono rimasti in dieci, a causa dell’espulsione di Gosens (doppia ammonizione), forse imprudentemente lasciato in campo dal tecnico di Grugliasco.