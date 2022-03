Roma-Atalanta, match analysis. I dati non mentono: possesso sì, ma in attacco quasi niente. E Mou ha battuto Gasp

N ella gara di Roma l’Atalanta era chiamata a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite tra campionato ed Europa League. L’avversaria di turno era la Roma di Mourinho, diretta concorrente per un posto in Champions League e capace di infliggere ai nerazzurri una pesante sconfitta nella gara di dicembre giocata al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini non è però riuscita a riconfermarsi, ed è incappata nella seconda sconfitta in trasferta consecutiva, in una partita giocata piuttosto male e dove l’undici di partenza ha destato più di un dubbio. Il croato Pasalic è stato infatti schierato come esterno di sinistra, mentre sono rimasti in panchina sia Boga che Muriel. Sarebbe stato preferibile (e forse più logico) una staffetta tra i due, piuttosto che schierare su quel lato di campo un giocatore che ha ricoperto solo marginalmente quel ruolo in carriera e che in quella posizione non si è mai espresso nel migliore dei modi.