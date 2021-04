Roma-Atalanta, preview tattica. Il gioco di Fonseca con poca pressione, la difesa non insuperabile. Tutti i dati

L a possibilità di rivedere Fonseca sulla panchina della Roma nella prossima stagione sono legate alla qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League. Una clausola del contratto dell’allenatore capitolino prevede infatti il rinnovo automatico in caso di qualificazione nella massima competizione europea. Per far sì che questo accada, alla Roma non resta che percorrere fino in fondo la stretta via dell’Europa League, visto le ormai ridotte chance di qualificazione passanti per un piazzamento in campionato. È stato lo stesso allenatore portoghese nel post partita della sfida persa contro il Torino ad ammettere quanto detto sopra: “Sento di aver sbagliato e devo assumermi le mie responsabilità”, ed ancora,” l’aritmetica dice che è ancora possibile, ma devo essere onesto: è difficile, abbiamo poche possibilità. La Roma ha fatto tanti errori, perché non abbiamo la stessa concentrazione dell’Europa League. D’altronde, abbiamo tanti problemi con i difensori”. La formazione giallorossa chiude il gruppone delle “sette sorelle” che dovranno (al netto di ulteriori rivoluzioni), spartirsi i posti delle prossime competizioni europee. La squadra di Fonseca occupa attualmente la settima posizione in classifica (55 punti), frutto di 16 vittorie, 7 pareggi ed 8 sconfitte.

I capitolini hanno evidenziato più di un problema ogni qual volta hanno affrontato le big del campionato, contro le quali non hanno mai vinto. Al contrario (fino alla scorsa domenica), avevano facilmente avuto ragione delle squadre che occupa(va)no posizioni medio basse della classifica. Vediamo statistiche e caratteristiche tattiche dei prossimi avversari dell’Atalanta.