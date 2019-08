I l calciomercato chiuderà ufficialmente i battenti il 2 settembre, quando si saranno già completate due giornate del campionato di serie A. Nel frattempo le formazioni, ancora più o meno incomplete, proseguono il lavoro di preparazione e cominciano a misurarsi in amichevoli con avversari di valore crescente. Così, dopo i primi «scivoloni» estivi, riparte puntualmente il tam-tam che riguarda i possibili rinforzi per puntellare i vari reparti. In questa particolare situazione vengono indistintamente coinvolti i tifosi di tutte le squadre ed in questo «particolare» inizio di stagione non si sottraggono a tale discussione neppure i tifosi dell’Atalanta.