Sampdoria-Atalanta, match analysis. Le mosse di Gasp e i dati che migliorano: ecco le chiavi della vittoria di Genova

L’ Atalanta «ritoccata» nell’undici di partenza espugna Marassi. Oltre ai 3 punti, gli uomini di Gasperini si regalano una posizione d’alta (altissima) classifica. I tifosi dell’Atalanta lo sanno che l’aria di primavera mette il turbo ai nerazzurri, così, in una gara condita da qualche difficoltà, l’undici di Gasperini è riuscito comunque a piegare anche l’ostica formazione blucerchiata e ora guarda dall’alto molte delle sue rivali. Più di un giocatore sceso in campo tra i titolari nella sfida Champions di mercoledì si è accomodato in panchina (almeno in partenza), lasciando minuti ai giocatori meno utilizzati o sulla via di un completo recupero.