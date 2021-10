Sampdoria-Atalanta, match analysis. Ritmi alti, pressione, cambi ritardati: così Gasp ha aiutato la sua difesa inedita

Classe 1970, appassionato di sport in generale, di calcio in particolare. Affascinato da sempre dalle statistiche legate allo sport. Allenatore di basket FIP e…

N emmeno il tempo di digerire il pareggio con l’Udinese, che la squadra di Gasperini è stata chiamata ad un nuovo impegno in campionato. L’avversario di turno era la Sampdoria di D’Aversa, che l’Atalanta ha piegato in una gara che poteva complicarsi per via del prematuro vantaggio blucerchiato. La Sampdoria arrivava allo scontro con l’Atalanta dopo la vittoria con lo Spezia (2-1), che aveva allontanato gli incubi d’esonero che tormentavano D’Aversa. Gasperini invece ha dovuto fronteggiare i soliti problemi di un’infermeria sempre piena.