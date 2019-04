Savoldi: ecco le mosse di Gasp per fermare l’Inter

U n pareggio prezioso, un punto fondamentale preso contro una squadra che nell’estate scorsa era stata allestita con ambizioni da Champions League, ma anche da scudetto. E una prestazione «maiuscola» soprattutto a centrocampo e in difesa, per l’Atalanta di Gasperini. Ecco il pareggio di San Siro, analizzato per Corner da Gianluca Savoldi.