U n trionfo assoluto, contro una grande squadra come il Napoli. E un trionfo anche del gioco dell’Atalanta, che come sempre con le sue trame riesce a trovare gli spazi e il modo per fare gol. Ecco qui i videocampetti di Gianluca Savoldi, che spiega prima la tattica iniziale di Gasp, con le posizioni di Pasalic e Gomez, poi il gol subito e i due capolavori dell’Atalanta. Buona visione agli abbonati di Corner.