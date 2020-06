Serie A, dove eravamo rimasti? Ecco 7 tabelle che fotografano il gioco di 20 squadre. L’Atalanta, un mix ideale

Partiamo dalla tabella mostrata sopra. Le prime due colonne mostrano i passaggi tentati da ogni club di serie A e il numero di passaggi completati. La terza colonna mostra invece il valore in percentuale (valore in cui è anche ordinata in senso discendente l’intera classifica) dei passaggi completati. Le ultime due colonne (sulle quali torneremo in seguito) mostrano la distanza totale coperta dalla palla con i passaggi completati e la distanza progressiva (avanzando sul campo) prodotta dai passaggi (entrambe in metri).