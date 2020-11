Serie A, riepilogo statistico dopo 7 giornate. Cosa dicono i dati? Primi segni del «nuovo equilibrio» dell’Atalanta

U n’altra giornata di campionato andata, siamo a sette. Una giornata che ha visto scontrarsi le quattro squadre italiane partecipanti alla Champions League: 1-1 tra Atalanta e Inter, 1-1 tra Lazio e Juventus. Tra le migliori sette, quelle che stiamo analizzando partita dopo partita, la Roma ha vinto a Genova, il Napoli ha vinto a Bologna e il Milan è stato fermato a San Siro da un agguerrito Hellas Verona. La classifica ora vede i rossoneri sempre al primo posto, con tre punti di vantaggio su Napoli e Roma. Quinta la Juve, a pari con l’Atalanta, un punto in più dell’Inter sesta e due in più della Lazio, nona. In mezzo, Sassuolo (secondo) e Verona (ottavo), le due outsider di questo inizio di stagione. Andiamo quindi a vedere l’evoluzione delle statistiche chiave tra le sette squadre più forti del campionato. In alcuni casi i valori si iniziano a delineare, in altri c’è ancora molta bagarre. Del resto siamo alla settima giornata e le prossime partite potranno già essere decisive per darci maggiori indicazioni su quali squadre lotteranno per scudetto, zona Champions e zona Europa League.