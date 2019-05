S erve un punto all’Atalanta per essere padrona del proprio destino prima dell’ultima giornata che prevede la volata per la lotta qualificazione in «Champions League», ed i nerazzurri se lo guadagnano e lo sudano fino al 94°. La Juventus di Allegri è una corazzata e non regala nulla, ma l’Atalanta è una squadra forte e matura, pronta per fare il salto tra le grandissime d’Europa.