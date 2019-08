Škrtel bollito? I dati dicono di no: l’analisi dell’ultimo anno e il confronto con Mancini

D opo aver perso Gianluca Mancini (passato lo scorso mese alla Roma) l’Atalanta ha scelto Martin Škrtel per occupare lo slot lasciato libero dal giovane difensore di Pontedera. Uno slovacco quindi agli ordini di mister Gasperini che pare soprattutto accontentare la «mancanza d’esperienza a certi livelli» citata più volte. Martin ha 34 anni e tutto si può dire tranne che sia inesperto con 440 presenze accumulate in diversi campionati. Per primo quello Slovacco, dove ha esordito nelle file del Trencin accumulando 40 presenze. Poi la Premier Russa nelle file dello Zenit San Pietroburgo (74 presenze e 3 reti) seguite dalle 9 stagioni con la maglia del Liverpool (242 presenze e 16 reti) che lo hanno reso famoso a livello internazionale; per ultime le tre stagioni ad Istanbul con la maglia del Fenerbache dove ha marcato 79 presenze e 6 reti.