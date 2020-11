Spezia-Atalanta, preview tattica. Ecco una piccola che prova a giocare. Il 4-3-3 di Italiano, tutti i dati degli avversari

L’A talanta torna a concentrarsi sul campionato, dopo la sosta per le gare delle nazionali e prima della proibitiva sfida contro il Liverpool ad Anfield Road. Sulla sua strada, una neo promossa: lo Spezia guidato in panchina da Vincenzo Italiano. Dopo la partenza ad handicap, che fa segnare 3 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, la squadra nerazzurra non può permettersi altre distrazioni, come il passaggio a vuoto avuto contro la Sampdoria qualche settimana fa. L’avversario di turno non è certo proibitivo. Lo Spezia naviga in 13ª posizione, con 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.La squadra bianconera è penultima in A per xG prodotti, soli 6,15 (peggio ha fatto solo il Genoa con 5,91) anche se hanno fruttato ben 11 reti. Anche la fase difensiva ha evidenziato fino ad ora più di un problema, avendo concesso alle squadre avversarie 15.05 xG e 15 reti, facendo registrare la seconda peggior prestazione difensiva per occasioni concesse e la quarta peggior difesa per reti subite. Il tecnico Italiano si affida quasi esclusivamente al modulo 4-3-3 (626 minuti di utilizzo sino ad ora), che ha modificato in un 4-3-1-2 in una sola occasione e per 26 minuti.