C on 64 reti al passivo, Marco Sportiello è stato il portiere più battuto della Serie A nella scorsa stagione. Messa in questo modo, per il portiere nato a Desio e di ritorno tra le file nerazzurre sembrerebbe una sentenza senza possibilità di appello. Ma abbiamo deciso di guardare «dentro» di dati di Sportiello, per capire dove sia rimasto il buon portiere che avevamo conosciuto in maglia nerazzurra.