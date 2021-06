Stasera l’Italia negli ottavi. Preview tattica: ecco l’Austria di Foda. Due moduli e tanti muscoli. Occhio al talento di Alaba

Senza dilungarci troppo su questi aspetti tecnici, è bene che sappiate che Nagelsmann elaborò una teoria che basava le sue fondamenta sulla perdita volontaria della palla in punti precisi del campo, dove era più facile riaggredire con profitto la squadre avversarie che si stavano risistemando per giocare la fase di possesso. Siamo partiti da questa lunga premessa, proprio perché l’Austria di Foda, pur essendo una squadra ordinata e non priva di talento, si esprime meglio nella fase di non possesso e nelle transizioni negative, dove riesce sistematicamente a mettere in difficoltà le squadre che incontra.