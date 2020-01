Tiri, dribbling, passaggi: i numeri (quasi) perfetti di Josip Ilicic, il «re» dell’Atalanta

«I l Professore» è più di un soprannome per Josip Ilicic. Lo sloveno è un professore di calcio per davvero e di alto livello. Sabato sera, contro il Torino, lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Una vera e propria lezione di calcio nello 0-7 rifilato alla squadra di Mazzarri. Assoluto protagonista con una tripletta, ma i numeri vanno ben oltre i gol fatti. La prestazione di Ilicic va analizzata nel profondo, scoprendo perché non stiamo parlando di un giocatore normale. Più preciso del solito, più costante del solito. E quel gol, il giusto mix tra colpo di genio e gesto tecnico di alto livello. Le sue giocate hanno messo in discesa la partita: vediamo come attraverso i dati dei 71 minuti giocati, confrontati con le sue medie stagionali ogni 90.