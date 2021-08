Torino-Atalanta, la prima match analysis: il «non controllo» della partita, la difesa e Demiral, le necessità in mezzo

1) Le assenze e gli schieramenti tattici

L’Atalanta di Gasperini scesa in campo a Torino era ampiamente rimaneggiata. Due mesi di mercato non sono stati sufficienti alla società per farsi trovare pronta all’esordio in campionato. Nonostante si sapesse da tempo della contemporanea assenza di Freuler e de Roon, e della cronica assenza di un cambio per i due centrocampisti nerazzurri, nessun mediano è ancora giunto a Bergamo in questa sessione di mercato. Gasperini ha dovuto quindi “improvvisare” la coppia di centrali. Sul centro del campo hanno giocato Pasalic e Pessina, mentre in avanti il tecnico di Grugliasco ha schierato sulla trequarti Malinovskyi ed Ilcic, con il colombiano Muriel al centro dell’attacco.