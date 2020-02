Tra Atalanta e Roma differenza abissale in un dato decisivo. Le statistiche stagionali: superati i 10 mila passaggi

D ifficile misurare la grinta di una squadra. Sì, ci sono i dati della pressione nei confronti degli avversari. Oppure il rapporto tra il numero di passaggi di chi attacca e il numero di azioni difensive di chi aggredisce senza palla. Numeri che dopo ogni giornata di campionato vengono approfonditi dalle match analysis di Gianluca Besana, proprio qui su Corner. Contro la Roma, all’andata e soprattutto nel ritorno di sabato sera, l’Atalanta ha dato sfoggio di un fondamentale imprescindibile se si vogliono vincere le partite: i recuperi palla. Mai come contro i giallorossi la squadra di Gasperini ha dominato in questo fondamentale mettendo le briglie al gioco degli avversari. Soprattutto nel secondo tempo i giocatori nerazzurri sono riusciti ad anticipare tutte le mosse della Roma in tutti i reparti.