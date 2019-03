Tra una Fiorentina e l’altra... ecco tutti i dati da studiare

F iorentina ed Atalanta hanno dato vita ad una gara spettacolare, con ritmi elevati, soprattutto nel primo tempo. A differenza dell’altra semifinale (Lazio - Milan) giocata la sera prima, le due squadre non si sono risparmiate, e hanno privilegiato la fase offensiva a quella difensiva. L’Atalanta purtroppo per noi, seppur mantenga sempre un possesso palla più elevato dell’avversario di turno (56% contro il 44% dei viola), ancora non riesce a gestire con maturità i momenti cruciali della partita, esattamente quello che è successo mercoledì sera in occasione del gol di Chiesa, che ha praticamente riaperto una gara che sembrava già chiusa.