Tutti gli schemi della «solita» Lazio. E occhio alle palle inattive... ci sanno fare

L o scorso anno la Lazio di Filippo Inzaghi ha vissuto una stagione altalenante che l’ha vista terminare all’ottavo posto in classifica, con 10 punti di distanza dalla quarta posizione (l’ultima utile per raggiungere la qualificazione in Champions League). A fare da contraltare a un campionato abbastanza deludente, la squadra biancoceleste ha vinto la Coppa Italia (purtroppo proprio ai danni dell’Atalanta). L’inizio di stagione ha visto la squadra capitolina sulla stessa linea di rendimento della scorsa stagione: sesta posizione in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Vediamo nel dettaglio che avversaria troverà l’Atalanta sabato pomeriggio all’Olimpico.