Tutti i dati del «duro lavoro» di Gollini: che differenza tra Serie A e Champions

D ei 22 giocatori che scendono in campo in una partita di calcio, 2 si possono sicuramente considerare «diversi» dal resto dei compagni di gioco. Questi giocatori «atipici» sono i portieri, che per caratteristiche sono diversi da tutti gli altri calciatori di movimento che compongono le squadre. Per i numeri «uno», siamo abituati a valutare in modo prioritario come usano le mani rispetto a come usano i piedi, anche se, il calcio moderno richiede anche a loro notevoli capacità di gioco con la palla a terra. Inoltre, le loro prestazioni sono strettamente correlate alle prestazioni dell’attacco avversario. Per queste ragioni, volendo nelle righe che seguono, focalizzare la nostra attenzione sulle prestazioni del numero 1 nerazzurro, Pierluigi Gollini, ci baseremo essenzialmente su tre aspetti: parate, uscite, distribuzione.