Tutti i dati e le mappe su Muriel, da incubo di Coppa a sogno di mercato

V oci sempre più insistenti avvicinano Luis Muriel all’Atalanta. La Fiorentina che ha iniziato il nuovo corso capitanata da Rocco Commisso, ha lasciato scadere nelle ultime ore i termini per poter riscattare i diritti sportivi dell’attaccante colombiano. E’ bene ricordare che Muriel (che nelle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina è stato una vera spina nel fianco dell’Atalanta) è di proprietà del club spagnolo del Siviglia con il quale ha un contratto che scadrà nel giugno del 2022 (fonte transfermarkt). Vediamo se e come Muriel potrebbe essere un buon acquisto per l’Atalanta.