Tutti i numeri (spaventosi) del City. resistere, resistere, resistere. E provarci: ecco come

N ell’ottava giornata di Premier League, il tonfo interno del Manchester City contro il Wolverhampton Wanderers (0-2) ha scatenato una serie infinita di interpretazioni da parte dei tabloid inglesi e non solo. La squadra di Guardiola è finita al tappeto per la seconda volta dall’inizio della stagione, e se la prima volta (era stato il 14 settembre a Carrow Road contro il Norwich City, affrontato quest’estate in amichevole anche dai ragazzi di Gasperini e battuto per 4-1), la maggior parte degli addetti ai lavori aveva pensato ad un incidente di percorso, il secondo stop ha scatenato una serie di analisi, miranti a cercare i punti deboli (se mai ce ne sono) della squadra di Guardiola (che invece nell’ultimo turno ha vinto 2-0 in casa del Crystal Palace.