Tutto sul Toro. Travestitevi da Gasp e studiate Mazzarri

I l Torino del tecnico livornese Walter Mazzarri, ha a disposizione sabato pomeriggio l’occasione di agganciare l’Atalanta, una delle dirette concorrenti per la qualificazione ad un posto nella prossima Europa League. Forti di 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, i granata occupano la nona posizione in classifica a sole tre lunghezze dagli orobici. Il Torino si presenta come una squadra solida (22 reti subite e quarta miglior difesa del campionato), ma non troppo spettacolare (28 gol realizzati).