Udinese-Atalanta, match analysis. Dai dati tante conferme positive, più una negativa: se si «gestisce» sono guai

Per Gasperini 3-4-2-1, con qualche problema sugli esterni (Zappacosta e Gosens fuori), a centrocampo per via della squalifica di Freuler, ed in attacco, dove sono mancati sia Zapata che Piccoli. Al centro dell’attacco nerazzurro si è sistemato «l’importantissimo Muriel», che ha risposto con due reti ai complimenti ricevuti la scorsa settimana dal tecnico Gasperini.