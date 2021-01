Udinese-Atalanta, match analysis. Il dominio del gioco, ma orizzontale. E una ripresa «improduttiva». Tutti i dati

A l Friuli di Udine è andata in scena la sfida tra Atalanta ed Udinese. La partita, da prima programmata in data 6 dicembre, era stata rinviata per un violento nubifragio abbattutosi sulla città friulana prima dell’inizio della gara. Da allora, l’Atalanta ha ritrovato in campionato un buon ritmo, che le ha consentito di riportarsi tra le formazioni di testa. Dalla trasferta di Udine i nerazzurri portano a casa solo un punto, che non consente di agganciare la terza posizione, e lascia perplessi per le scelte iniziali di Gasperini.