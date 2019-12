L’ Atalanta che esce sconfitta per 2-1 dal Dall’Ara di Bologna deve fare i conti soprattutto con l’imprecisione dei suoi giocatori sotto porta. Certo, c’erano le attenuanti delle assenze, in questo caso molto pesanti dei tre giocatori d’attacco (il lungo degente Zapata, Ilicic e Gomez), ma di fronte ha trovato una squadra che nell’arco dei 90 minuti ha concesso molto e non è sembrata impenetrabile «dietro».