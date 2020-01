L’ ultima giornata di campionato del 2019 ha visto l’Atalanta vincere di larga misura contro il Milan e consolidarsi in quinta posizione. La prestazione dei nerazzurri è stata apprezzabile per diversi aspetti, ma sicuramente le 5 reti rifilate ai rossoneri l’hanno fatta da padrone nelle discussioni post partita. Reti tutte tecnicamente pregevoli, ma una in particolare, quella realizzata da Josip Ilicic al minuto 71 ci offre l’occasione per un’ulteriore analisi.