Un’Atalanta «diversamente» vincente. I dati dimostrano il dominio sul Cagliari (e l’impatto debole dei big) - 10 grafiche

D opo le prime quattro partite disputate nell’arco di due settimane, Gasperini decide di optare per un ampio turnover nella sfida di Cagliari. Sportiello, Sutalo, Tameze, Castagne, Malinovsky, Pasalic e Muriel, rimpiazzano rispettivamente : Gollini, Toloi, Freuler, Gosens, Ilicic, Gomez e Zapata. Sulla carta è stata una rotazione importante, con ben due esordienti in A dal primo minuto : Tameze e Sutalo. alla fine però, ancora una volta ha prevalso la squadra di Gasperini che è riuscita nella quinta vittoria consecutiva dalla ripartenza della Serie A. In partenza, Zenga ha opposto un 3-4-1-2 all’usuale 3-4-2-1 di Gasperini.