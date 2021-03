Verona-Atalanta, match analysis. 7 grafiche per studiare la novità di Gasp: gioco lungo e i trequartisti crescono

Il primo tema di giornata l’ha offerto Gasperini. Pur volendo sottrarci dall’analisi tradizionale, in questa occasione non possiamo non soffermarci sulle formazioni iniziali e soprattutto dal modulo tattico utilizzato dal tecnico di Grugliasco. La contemporanea assenza di Hateboer e Gosens ha spinto il mister nerazzurro a schierare l’Atalanta con il 4-2-3-1 (immagine sopra). Mossa più che azzeccata, perché il Verona è rimasto sorpreso per almeno una ventina di minuti, e nel corso dell’intera gara è stato limitato a sole 3 conclusioni, di cui una sola nello specchio della porta (xG 0.15). L’Atalanta è risultata solida nel blocco centrale (Romero e Palomino), e un po’ più compassata nella spinta sugli esterni (Djimsiti a sinistra e Toloi a destra). Freuler (in marcatura su Veloso) e de Roon (principalmente su Barak) hanno fatto muro davanti alla difesa e messo ordine ai possessi. Zapata è stato il riferimento centrale. Il colombiano ha faticato ad inizio gara ad adattarsi ed a proporsi anche risalendo il campo, ma poi ha preso le giuste misure a Lovato (il marcatore predisposto da Juric) ed è risultato determinante.