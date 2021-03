Verona-Atalanta, preview tattica. Sei clip video per scoprire analogie (e differenze) tra Juric e Gasperini

D a quando sulla panchina del Verona siede lo spalatino Ivan Juric, la squadra gialloblù è considerata una formazione sovrapponibile per stile di gioco all’Atalanta di Gasperini. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i due allenatori hanno in passato condiviso molte esperienze, sia nel rapporto allenatore - giocatore, che in quello allenatore -collaboratore. Ovviamente, a fare la differenza tra le due formazioni resta ancora un gap tecnico evidente a favore della squadra nerazzurra, dimostrato dalle principali statistiche e dalla posizione in classifica. Proprio per la similitudine nel sistema di gioco, molti componenti della squadra gialloblù ritornano puntualmente nei desideri dei tifosi nerazzurri ad ogni sessione di mercato. Tra i più interessanti proposti da questa stagione, ci sono sicuramente il centrocampista ceco Antonin Barak, e quello serbo Ivan Ilic, oltre all’esterno Mattia Zaccagni (già nelle mire di molti club), ed al promettente difensore Matteo Lovato. Il sistema di gioco utilizzato da Juric non potrebbe che essere che il 3-4-1-2 (2266 minuti in stagione). Come per l’Atalanta, il gioco del Verona in fase di possesso si basa su una costruzione bassa mirante a portare rapidamente la palla sugli esterni. Se la costruzione viene ostacolata dalla pressione avversaria, la squadra di Juric non disdegna l’utilizzo del lancio lungo verso la punta centrale. Quest’ultimo deve difendere la palla e servire uno dei centrocampisti, che cercherà subito uno scarico sulle corsie laterali.