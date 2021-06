Viaggio nelle statistiche difensive per scoprire i più forti d’Europa/3 Portieri? E’ stato Musso il migliore in Italia

C on lo scritto di oggi si conclude il nostro giro tra i profili più intriganti emersi dai campionati nazionali e dalke competizioni europee per club appena concluse. Abbiamo dato un’occhiata alle statistiche più significative e che spesso però vengono trascurate dagli addetti ai lavori. Come avrete potuto capire soprattutto dalla seconda parte di questi scritti, c’è stato molto nerazzurro nella passata stagione ai vertici di alcune di queste classifiche, purtroppo ne troveremo meno in questa parte conclusiva. Ci eravamo lasciati con la statistica riguardante gli xG prodotti da ogni giocatore nei 90 minuti, che aveva visto primeggiare il nostro Luis Muriel. C’è però un’altra statistica molto interessante collegata alla produzione offensiva a cui sarà bene dare un’occhiata, ovvero, quella che certifica il rapporto tra le reti segnate e gli xG prodotti.