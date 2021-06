Viaggio nelle statistiche per scoprire i migliori d’Europa/2 Dribbling, la rivincita di Ilicic. Attacco, Muriel meglio di tutti

I n attesa che il mercato dei nerazzurri si scaldi non più con nomi presunti o suggestioni, ma bensì con scambi ufficiali, ci addentriamo in questa seconda parte del nostro giro tra le statistiche ed i profili più intriganti dei principali campionati d’Europa. La volta scorsa (leggi QUI la puntata precedente) avevamo concluso con la statistica riguardante i dribbling tentati, quindi questa volta partiremo con la statistica dei dribbling vinti. A guidare questa particolare classifica è l’olandese Frankie de Jong. Il centrocampista del Barcellona ha nel corso delle stagioni abbassato il suo raggio d’azione, fino ad occupare attualmente la posizione di regista basso. Il dribbling resta però una delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Il centrocampista nato ad Arkel vince l’ 88% dei dribbling che ingaggia, grazie soprattutto alla sua “finta secca” in grado di immobilizzare l’avversario di turno. Al secondo posto troviamo Thomas Lemar dell’Atletico Madrid. Il centrocampista francese di origini guadalupensi ma di nazionalità francese, non aveva impressionato nella sua prima stagione agli ordini di Simeone. Pagato dall’ Atletico Madrid 60 milioni di euro circa due stagioni fa, aveva fatto registrare statistiche poco brillanti nella sua prima annata nella capitale iberica, ma è sicuramente migliorato in quella appena terminata. Thomas è un centrocampista con spiccate doti offensive. 171 cm per 57 kg di peso gli conferiscono una notevole velocità. Lemar è un’ala sinistra capace di giocare anche a destra, che cerca sovente di convergere verso il centro e concludere verso la porta avversaria. Il bravo centrocampista francese è in grado di vincere l’83% dei dribbling tentati.