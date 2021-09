Villarreal-Atalanta, match analysis. Pressione, anticipi, ripartenze: bene. Ma le uscite sbagliate sono da rivedere

P rima gara del Girone F di Champions League per gli uomini di Gasperini. Di fronte i nerazzurri si sono trovati il «sottomarino giallo» di Unai Emery. Le due formazioni prima della gara erano accreditate di valori di forza simili: 1820 punti Elo per l’Atalanta, 1814 punti per il Villarreal. Stesso discorso valeva per l’Instat Index: 271 per i nerazzurri, 262 per i gialli. Equilibrio che si è visto anche sul campo, dove la squadra di Gasperini ha prima dominato il Villarreal per poi subirne il ritorno. 14 tiri a 13 a favore degli spagnoli hanno ulteriormente suggellato un pareggio tra due formazioni che si sono affrontate a viso aperto con l’intento di fare bottino pieno.