O rmai archiviata la stagione dei record per l’Atalanta, il mercato si prende la scena. Tra voci di giocatori che vogliono cambiare aria (Hateboer) e nuovi obiettivi per rinforzare la squadra, lo staff dei nerazzurri è impegnato sotto traccia, con idee ben chiare in testa. È ovvio che nessuna società confermerebbe o smentirebbe mai nessuna operazione prima di essersi assicurata la firma del giocatore, per cui a noi non resta che inseguire le poche informazioni che trapelano da Zingonia.