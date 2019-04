E ravamo rimasti all’inizio della stagione 1951/52, con il Consiglio direttivo dell’Atalanta che si riunisce per la prima volta il 20 settembre. Il calciomercato ha portato in nerazzurro un elemento di grandissimo valore, un nome che da solo dice tutto della storia dell’Atalanta: Hasse Jeppson, 22 gol in 27 partite e destinato a diventare... «mister 105 milioni». Ma andiamo per gradi.