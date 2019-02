I verbali/2 Il ’47 scosso dal «caso Gallo». «Non fa l’atleta». Multa e addio Atalanta

N ella prima puntata di questo viaggio nella storia manoscritta dell’Atalanta, abbiamo raccontato come la società nerazzurra si è rimessa in piedi dopo la guerra. «Di questa gloriosa società esisteva solo il nome», scrisse il presidente Daniele Turani in una lettera indirizzata ai soci nel settembre 1946. Ora, proseguiamo. Dopo l’avvicendamento tra Nehadoma e Luisito Monti, arriva un nuovo cambio in panchina. Lo annuncia lo stesso presidente Turani nella riunione del Consiglio Direttivo del 24 novembre 1946.