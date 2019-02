E’ il 30 agosto 1948, a Bergamo deve fare parecchio caldo. L’Atalanta ha appena chiuso una stagione memorabile: quinto posto in classifica con 44 punti, alle spalle di Torino, Milan, Juventus e Triestina. Casari e Mari si sono conquistati la convocazione in azzurro per le Olimpiadi di Londra, aprendosi la strada che portava anche alla Nazionale di Vittorio Pozzo.