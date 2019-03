D ove eravamo rimasti? Al 22 dicembre 1949, con la società che decide, date le intemperanze disciplinari di tanti giocatori, di mandare un segnale, probabilmente punitivo, e di spedire la squadra in treno alla trasferta di Trieste. In treno, a Trieste, nel dicembre 1949. Potete ben immaginare l’epopea del viaggio. E però, il segnale doveva essere arrivato ben diritto nella testa dei giocatori, che vanno a Trieste e vincono per 1-0.