I verbali/7 L’Atalanta: caro Malinverni, quel matrimonio non s’ha da fare

I l libro dei verbali del Consiglio direttivo dell’Atalanta che stiamo consultando e vi stiamo raccontando, fa un salto nel tempo che non sappiamo spiegare. Dalla riunione del 30 gennaio 1950 si salta direttamente a quella del 24 aprile. Nel frattempo, l’Atalanta ha giocato 12 partite, perdendone 5 e vincendone 7. Memorabili alcune di queste vittorie: il 2-1 all’Inter, il 3-1 in trasferta contro la Roma, il 4-0 in casa al Padova, il 5-2 in casa con il Milan. Ma ora, a turbare i dirigenti atalantini, c’è il calciomercato.