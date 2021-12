Atalanta, 50 anni fa la nascita dei Commandos (e quindi della «prima» Nord). Dove? Proprio a Verona

Curioso di tutto ed esperto di niente. Classe 1968 (ohibò…), maturità tecnica e studi in Giurisprudenza, lavora a L’Eco di Bergamo dal novembre 1997. Vicecap…

M ezzo secolo di storia e un’incredibile coincidenza. Domenica ricorre il 50° di fondazione del primo gruppo ultrà a Bergamo, gli Atalanta Commandos. Erano nati di ritorno da una trasferta a Verona, vinta 2-1. Era il 12 dicembre 1971 e domenica dove gioca l’Atalanta? Contro i gialloblu al «Bentegodi» dove tutto era iniziato. «A pensarci bene ha dell’incredibile» commenta Piermauro «Mamo» Rovetta, uno dei 7 fondatori del club insieme a Claudio Savoldelli, Maurizio Carsana, Carlo Agazzi, Fulvio Bresciani, Dario Malacarne e Lucio Bazzana. Sì, la leggenda dell’ultramaratona. Un gruppetto di ragazzi tra i 16 e i 18 anni che si trovavano in zona Poste: l’Atalanta era appena tornata in A dopo i burrascosi spareggi con Bari e Catanzaro e qua e là stavano nascendo le prime forme di tifo organizzate. Per esempio proprio le Brigate Gialloblu del Verona, nate una decina di giorni prima, altra singolare coincidenza, o i Boys dell’Inter costituiti nel 1969 e quei Commandos Tigre del Milan fondati addirittura nel 1967 e il cui nome ha comunque influenzato i 7 di Bergamo.