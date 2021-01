Atalanta, alla scoperta della Liga a 43 giorni dal Real. L’azionariato popolare, i diritti tv, il dominio di Madrid

M ancano 43 giorni alla sfida negli ottavi di Champions con il Real Madrid e mentre gli esperti stanno sicuramente preparando analisi tattiche e report sui giocatori può essere interessante fare un viaggio virtuale verso la penisola iberica per vedere come si sta sviluppando il campionato spagnolo e quale momento stanno attraversando i principali club. Ben venga, per una volta, che il viaggio sia solo virtuale visto il passaggio in Spagna della tempesta Filomena che con ghiaccio e neve da record ha mandato in tilt i trasporti ed i collegamenti da e per Madrid impedendo anche la disputa di Atletico Madrid - Athletic Bilbao in programma per sabato pomeriggio scorso. Occuparsi della Liga negli ultimi anni ha voluto dire soprattutto godersi la rivalità tra Real Madrid e Barcellona, tra i “galacticos” e la “cantera” con Ronaldo e Messi protagonisti assoluti di un campionato che anche in questa stagione si è presentato, secondo il ranking Uefa, in vetta all’Europa davanti anche alla Premier. Da sempre la “temporada” è contesa dai principali network televisivi ed è sinonimo di un calcio tecnico spesso esibito, in epoca pre-Covid, davanti a piazze molto appassionate. Ma qualcosa sta cambiando ed anche piuttosto velocemente visto che sia il Real che il Barca stanno oggi vivendo una profonda crisi in primis economica ma ovviamente anche tecnica con inevitabili conseguenze sulla classifica. Ma andiamo con ordine.