Atalanta attenta a De Zerbi, il bresciano che con Bergamo ha tanti (per lui troppi) conti in sospeso: ha perso sempre

I primi calci li ha tirati non in un quartiere qualsiasi, ma a Mompiano, quello dello stadio di Brescia. Che per un bergamasco sarebbe come nascere in viale Giulio Cesare e giocare nell’Excelsior, per capirci. Aggiungeteci il fatto che il padre Alfredo oltre che vendere macchine per pavimenti (avete presente le mitiche Rotowash) era pure il presidente del centro coordinamento Brescia Club e si capisce perché Roberto De Zerbi abbia nel cuore le rondinelle. E un attimo sullo stomaco i cugini d’oltreoglio nerazzurri. Gnaro doc nonostante la famiglia d’importazione, un accentino di quelli che spaccano i microfoni (ma che comunque fanno un po’ casa, ammettiamolo) e un modo di far giocare la squadra che piace davvero tanto. Per farla breve se si dovesse pensare ad un possibile, ma non auspicabile, dopo-Gasperini sul tavolo ci sarebbero due strade possibili: l’allievo Juric e Roberto De Zerbi. Già, peccato sia bresciano, mormorano in parecchi.