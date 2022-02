Atalanta-Cagliari e il ricordo di Corrado Nastadio, il bomber passato da Bergamo alla Sardegna per vincere con Gigi Riva

C ampionato 1968-69, l’Atalanta retrocede in B: ultimo posto senza appello con solo 19 punti e a 4 dalla salvezza. L’ultimo ad arrendersi è probabilmente lui, giovane (23 anni) ala guizzante con un certo fiuto per il goal. Alla sua prima stagione in serie A ne ha fatti 5, l’ultimo a pochi minuti dalla fine al Verona, in un pareggio che per un attimo accende qualche labile speranza di salvezza, spenta il turno dopo dal 4-1 con la Roma all’Olimpico.