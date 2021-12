Atalanta, c’è Mou: ritratto di un allenatore (non più) tanto Special. I gesti, le parole, le vittorie. E a Bergamo, toccate ferro

Diciamola tutta e diciamola subito: Josè Mario dos Santos Mourinho Felix è un genio. Non tanto in panchina, dove ha sì vinto assai, ma comunque non più di altri illustri colleghi, quanto nella gestione dell’immagine e della costruzione del personaggio. Poi è chiaro che per gli interisti sia poco più di un mito: in due stagioni ha vinto due campionati, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e soprattutto quella Champions attesa da qualcosa come 45 anni. Normale che il “triplete” del 2010 sia indelebilmente stampato nei cuori dei nerazzurri di Milano. Premesso questo, l’uomo è abile come pochi ad attirare su di sé l’attenzione mediatica, dosando con attenzione vuoti (pochi) e pieni così da mettere in secondo piano alla bisogna eventuali insuccessi. Non pochi, in verità.