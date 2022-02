Atalanta e Fiorentina, quanti incroci (e quanti ex) in Coppa Italia. La sfida raccontata con le pagine storiche de L’Eco

D iciamola tutta, i precedenti non sono per nulla buoni. La sola gioia dagli incroci di Coppa Italia con la Fiorentina è datata 2019, anno della vittoriosa semifinale con 2 mesi in mezzo tra andata e ritorno. Per il resto ha sempre avuto la meglio la Viola, anche nell’ultimo incrocio del 15 gennaio 2020, quando l’Atalanta è finita ko 2-1 al Franchi agli ottavi in una sorta di rivincita della semifinale dell’anno prima. Per gli uomini di Gasperini era il debutto assoluto in una competizione durata il tempo di un amen, i toscani avevano invece iniziato due turni prima superando Monza e Cittadella per poi terminare la corsa ai quarti con l’Inter. A nulla era servito il momentaneo pareggio di Ilicic, ex di turno, a pochi minuti dalla fine Lirola aveva chiuso il conto per la gioia dei tifosi viola intenti a insultare Gasp per tutti e 90 i minuti. E poche settimane dopo fanno pure il bis in campionato, ma stavolta passa l’Atalanta 2-1 nell’ultima trasferta prima del Covid.