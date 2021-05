Atalanta e Milan, quanti incroci negli ultimi anni con l’Europa in palio. Da Pinilla a Masiello al Papu: gol da brividi

S icuramente non vi sarà sfuggito, probabilmente è una coincidenza, ma nelle ultime 5 stagioni Atalanta e Milan si sono incontrate in una delle tre ultime giornate di campionato per ben 4 volte e l’incrocio in un modo o nell’altro si è sempre rivelato decisivo. Sarà così anche domenica: in palio un posto in Champions per i rossoneri e la piazza d’onore per i nerazzurri. Che, detto per inciso, in Europa ci sono tornati dopo la bellezza di 27 anni proprio grazie a un pareggio interno con il Milan, stagione 2016-17 la prima dell’era Gasperini, in un bellissimo sabato sera di maggio. L’antipasto di un incredibile quarto posto che ai tempi non voleva ancora dire Champions League, conquistato con una rimonta surreale ai danni di una Lazio che a tre giornate dal termine aveva 5 punti di vantaggio sull’Atalanta e capace di infilare tre sconfitte di fila e farsi così superare di 2 punti. Ma procediamo con ordine, l’ultima visita rossonera in quel di Bergamo era datata 3 aprile 2016, giorno della scomparsa di Cesare Maldini, nell’ultima stagione con Reja in panchina. Risultato finale 2-1 per l’Atalanta: tre punti arrivati in rimonta con rigore di Luis Adriano (uno dei tanti crack passati a San Siro, quell’anno in coppia con il degno compare colombiano Bacca) in apertura e rete decisiva del Papu Gomez a metà ripresa. In mezzo, una rete di Pinilla.