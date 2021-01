Atalanta, il prof. Caudano tra Parma, rientro a scuola e gli ultimi pensieri (definitivi) su Papu e Gasp

T riplice fischio, che la partita si porta via. Atalanta 3 - Parma 0. Il professor Caudano rifugge dall’idea che sia stato troppo facile, vincere contro un Parma pieno di assenze e assente dall’area dell’Atalanta per tutta la partita. Perché prima dell’inizio aveva pensato alla Spal dello scorso anno, a un pareggio per 0-0 contro l’Empoli nella primavera di due anni fa e anche alla maledetta sera contro i danesi in Champions, fanalini di coda fastidiosi oltre ogni previsione. Insomma, di facile non c’è niente, nel calcio come nella vita: mai disprezzare un risultato acquisito. Epifania, che tutte le feste si porta via. Per Caudano il 7 gennaio è il vero ingresso nell’anno. Altro che l’1, rimpiattato là, nell’intontimento del Capodanno e protetto da quasi una settimana di vacanza. Con il 7 tutto finisce e tutto ricomincia. Ora sarà di nuovo scuola, pensa il buon Elvio. La collega Margherita ha scritto sempre e non si è lasciata vedere mai, durante le vacanze di Natale. Del resto, vedersi praticamente non si poteva. Caudano cercherà di capire incontrandola in corridoio, dal sorriso e dallo sguardo, se ancora vive in lei la curiosità di conoscerlo meglio. Dalla continuità dei messaggi, potrebbe anche sembrare. La pandemia, però, non ha favorito la loro amicizia.