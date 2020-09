Atalanta, l’avversario da leggere è Lucas Leiva. Dal Brasile a mito del Liverpool, e alla Coppa Italia strappata all’Atalanta

B uona la prima per la versione 2020-2021 dell’Atalanta di Gasperini, che con la vittoria di Torino ha spazzato via i dubbi che ogni prima giornata si porta con sé. Certo, la squadra rispetto alla scorsa stagione è cambiata poco, ma vincere così, in trasferta e alla prima giornata, non è certo da tutti e lo dimostrano i risultati delle dirette concorrenti nelle prime due giornate. All’Olimpico, però, si fa già sul serio: i nerazzurri volano all’Olimpico, dove affronteranno la Lazio, sempre più rivale visti i precedenti delle ultime stagioni. Titolare, nel centrocampo biancoceleste, ci sarà Lucas Leiva, centrocampista brasiliano, spesso sottovalutato, ma decisivo in una squadra che corre e attacca come quella di Simone Inzaghi. Qui racconteremo la sua storia.