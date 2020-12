Atalanta, l’avversario da leggere è Mkhitaryan: l’armeno (figlio d’arte) che è «esploso» per la quarta volta

D opo la vittoria sulla Fiorentina e il pareggio sul campo della Juventus, obiettivo dell’Atalanta è continuare a correre. In campionato, s’intende, per poter sognare ancora le zone altissime della classifica. Quella di domani contro la Roma è una sfida cruciale, un altro scontro diretto in cui la squadra di Gasperini dovrà dimostrare di esserci, con le gambe e con la testa. Perché a Bergamo arriva una delle squadre più in forma del campionato, reduce dai tre gol rifilati al Torino nel turno infrasettimanale. I giallorossi arrivano con un giorno di riposo in meno, ma hanno dimostrato di saper reggere i tanti impegni di questo autunno nonostante una rosa non proprio chilometrica. Dipende chi c’è, in rosa. A Fonseca è letteralmente esploso tra le mani Henrikh Hamleti Mkhitaryan, attaccante armeno arrivato la scorsa estate dall’Arsenal. Uno che per troppo tempo si è portato dietro l’etichetta di poco decisivo, ora sembra intenzionato a fare sul serio. Questa è la sua storia.